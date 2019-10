Sier nei til vindkraftverk utenfor Sørøya

– Vi sier et klart og utvetydig «nei» til å belegge «Sandskallen» med et vindkraftverk. «Sandskallen» og fiskefeltene 04-12 og 04-23 er svært viktige felt ikke bare for kystfiskerne i regionen, men også for kystflåten fra andre områder i Nord-Norge, sier VFK-styreleder Tommy Pettersen. I høringsuttalelsen poengterer VFK at det de siste årene i snitt har vært landet ca. 16-tusen tonn fisk fra «Sandskallen» og tilstøtende områder til en førstehåndsverdi på ca. 200-millioner kroner. Fisken har i all hovedsak vært landet og foredlet på produksjonsanlegg i Måsøy, Hammerfest og Hasvik kommuner. – De samfunnsmessige ringvirkningene av landingene fra «Sandskallen» i regionen, beløper seg trolig årlig til en verdi som langt overstiger førstehåndsverdien av landingene. Enhver reduksjon i fangstene fra «Sandskallen» som en følge av en eventuell vindkraftutbygging på feltet, vil være alvorlig for regionen, framholder VFK-styrelederen. I høringsuttalelsen kommenterer også VFK det lovmessige grunnlaget for vindkraftutbygging til havs som i sin tid ble vedtatt i Stortinget. Da utkastet til den såkalte «havenergiloven» ble behandlet i Energi- og miljøkomiteen, mente komiteen at hensynet til fiskeriinteressene ikke var vektlagt i tilstrekkelig grad i forslaget fra OED. Komiteen kom med en tilføyelse som påla OED å sørge for at eventuelle utbygginger av vindkraftverk til havs skulle skje i forståelse og sameksistens med fiskeriinteressene. – I høringsbrevet fra OED mener vi lovgivernes klare presisering overhodet ikke er vektlagt, noe vi oppfatter er et klart brudd på Stortingets forutsetning da loven ble vedtatt, hevder Pettersen. VFK kommenterer også OEDs framhevning av at en vindkraftutbygging på «Sandskallen» bl.a. må sees på som et viktig klima- og miljøtiltak i en framtidig prosess med en hel- eller delelektrifisering av produksjonsprosessene på Melkøya. – Vi mener OEDs forslag i stor grad framstår som ren «symbolpolitikk». OED framhever at havvind fra «Sandskallen» vil kunne legge grunnlaget for redusert bruk av fossilt brensel til bl.a. egenproduksjon av elektrisk kraft på Melkøya. Men hvis det reduserte gassforbruket og klimaavtrykket lokalt i praksis bare betyr at reduksjonen vil forplante seg som tilsvarende økt gasseksport fra Melkøya, vil jo det reduserte klimaavtrykket lokalt forplante seg som et tilsvarende økt klimaavtrykk i andre deler av verden der denne gassen havner. Vi kan derfor ikke se at det foreligger noen åpenbar og reell klimagevinst i forslaget fra OED. Trekker man videre inn de negative konsekvenser en vindkraftutbygging på «Sandskallen» vil ha for fiskeriene og fiskerisamfunnene i Vest-Finnmark, er det åpenbare grunner til at OEDs forslag bør legges i en skuff for godt, avslutter VFK-leder Tommy Pettersen.