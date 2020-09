Signerer avtale med Storbritannia

Avtalen, som vil tre i kraft fra 1. januar 2021, legger til rette for fiskerisamarbeid om kontroll, lisensiering og forskning. I tillegg gir den partene mulighet til å avtale gjensidig rett til hverandres fiskerisoner og til bytte av fiskekvoter. I forkant av signeringa vil det være et videomøte mellom fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og den britiske kollegaen hans, George Eustice. Signeringen vil finne sted i London, der Norges ambassadør i Storbritannia, Wegger Chr. Straumen, og George Eustice signerer avtalen. Den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood vil være til stede i Nærings- og fiskeridepartementet under signeringen.