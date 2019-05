Sikkerhet i fokus i Ålesund

Mer enn 100 personer deltar denne uka på «Sikker fisker 2019» i Ålesund. – Det er et svært godt deltagerantall og jeg ønsker Sjøfartsdirektoratet lykke til med gjennomføringen av en viktig konferanse.

Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

Det er tredje gang Sjøfartsdirektoratet holder konferansen. Denne gangen er den lagt til Ålesund og Scandic Parken hotell i Ålesund sentrum. Konferansen har blitt arrangert annet hvert år de siste årene, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

«Sikker fisker» er en arena for yrkesfiskere, offentlige aktører, interesseorganisasjoner, forskere og næringen for øvrig til dialog, erfaringsutveksling og idémyldring.

Lederen i Fiskarlaget har selv deltatt på konferansen, men denne gangen ble det møtekollisjon og Kjell Ingebrigtsen må prioritere Landsstyremøte i Norges Fiskarlag tirsdag og onsdag.

Stiller med to

Imidlertid blir Fiskarlaget representert ved to innledere i Ålesund. Landstyremedlem og daglig leder i Hermes AS, Jan Roger Lerbukt holder mandag innledning med tema «Kommunikasjonsutstyr – rustet for femtiden».

Daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe skal bidra med innlegg på vegne av Fiskarlaget når temaet er: «HMS på dagsorden, statusrapport fra fiskeriorganisasjonene».

Variert konferanse

«Sikker fisker» er gratis for yrkesfiskere, og inkluderer konferanseavgift og alle måltider på Scandic Parken i Ålesund.

Aktuelle tema som stabilitet, design for sikkerhet, tretthet hos fiskere, øvelse og redning, er blant temaene som blir berørt.

Sjøfartsdirektoratet lover godt med rom for spørsmål og diskusjon. Her kan du ytre dine meninger og få svar på det du lurer på, lover konferanseansvarlig Hilde Stange.

Onsdag vil det også merkes for andre enn konferansedeltagerne at det pågår et arrangement med sikkerhetsfokus i byen. Da forflytter alle deltagerne seg til Brosundet mellom 1130 og 1230, der det blir en redningsøvelse i regi av Safepath.