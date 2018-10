Sikrer 1000 arbeidsplasser

Ferskfiskordningen sikrer over 1000 helårige arbeidsplasser. Det viser en fersk rapport som har satt ordningen under lupen.

Foto: Nico Rantala

Ferskfiskordningen har vært under press etter at den ble etablert fra fiskere som mener at det kun er Finnmark som tjener på den, men har likevel hvert år blitt videreført. Nå vil Båtsfjord Handelsstands fiskerigruppe presentere virkningene den har hatt for arbeidsplassene i fiskeindustrien. De håper at rapporten en gang for alle vil vise hvor viktig ordningen er for landindustrien, og ikke minst for de ansatte i filétnæringen.

Avgjørende for fiskerikommuner

Bak rapporten som har fått navnet «Ferskfiskordningen, verdiskapning og ringvirkninger», står flere aktører fra fiskeindustrien, fiskeflåten, regionråd samt flere kommuner langs kysten.

Ordningen har nemlig sørget for at fiskeindustrien har kunne produsere hele året, og dermed sikre de ansatte arbeid året gjennom. Uten ordningen ville man sannsynligvis ikke kunne gjennomføre en helårlig filétproduksjon, men måtte basere seg på sesongdrift. Det ville være katastrofalt for de mest fiskeriavhengige fiskerikommunene. Spesielt på Finnmarkskysten, der filétproduksjon fortsatt er selve bærebjelken i enkelte kommuner.

Legges fram i Tromsø

Rapporten vil bli presentert i sin helhet i Tromsø neste torsdag av Ørjan Nergaard og Frank Kristiansen som begge representerer Båtsfjord Handelsstands fiskerigruppe.