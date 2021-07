Sild for milliarder i juni

Norge eksporterte 165.000 tonn sild til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår.

Eksporten av silderogn faller derimot noe tilbake. Det viser tall fra Sjømatrådet. Volumet økte med to prosent.

– Prisen holder seg godt

Verdien økte med 27 millioner kroner, eller i overkant av en prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. Polen, Litauen og Nigeria var de viktigste markedene for norsk sild i første halvår 2021.

– Ved inngangen av året var det stor usikkerhet knyttet til hvordan bortfallet av MSC-sertifikatet og en kvoteøkning på 24 prosent ville få for prisene på norsk vårgytende sild. Fasiten viser at prisene har holdt seg godt, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Dårligere fangst på Møre

Eksporten av silderogn, som var en suksesshistorie i fjor, faller tilbake i første halvår i år.

– Dette skyldes dårligere fangst av rognsild på Mørekysten og dermed mindre til produksjon. Ettersom det ikke vil bli fiske på rognmoden nordsjøsild i britisk farvann, vil den totale produksjonen av silderogn gå betydelig ned sammenlignet med fjoråret, sier Jan Eirik Johnsen.

Nedgang i volum og verdi

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en nedgang i både volum og verdi.

Det ble eksportert 24 300 tonn sild til en verdi av 284 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 6 prosent. Verdien falt med 14 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med juni i fjor.