Sild og makrell: Fisket tar seg opp igjen

Etter noen dager med beskjedne kvantum og lite fiskeri tikker det igjen inn med innmeldinger til Sildesalgslaget.

Det har vært noen rolige dager på fiskefeltene denne uken. Men i formiddag tikket det inn med innmeldinger på makrellen. Fisken har samlet seg igjen i EU-sonen og det kan se ut som ting er på bedringens vei, ifølge Sildesalgslaget.

Mange ferdige på makrellen

Salgsleder Kenneth Garvik håper på en god dag for makrellfiskerne.

– En god del båter har gjort seg ferdig med årets makrellkvote, men det er fremdeles rundt 15 båter på feltet, sier Garvik.

Etter hvert som båtene har gjort seg ferdig med makrellen har flere og flere gått over på å fiske etter NVG-sild. I Norskehavet har det derimot også vært dårlig aktivitet de siste dagene ettersom silda har stått dypt og lite samlet.

– De 14.000 tonnene som er fisket denne uken har i all hovedsak kommet fra sørkanten av Tromsøflaket og innover mot land, forteller Garvik.

– Mye sild presser pris

Silda her er noe mindre enn i Norskehavet og ligger i snitt på pluss/minus 250 gram.

– Mye sild fra Tromsøflaket legger noe press på prisene, så vi håper at fisket tar seg opp ute i Norskehavet. Det vil også være viktig å få tilførsel av sild fra både fra Norskehavet og Tromsøflaket for å betjene både kjøpere og marked, sier Garvik.

Alt i alt er det fremdeles god aktivitet på sjøen, men noe roligere enn de to foregående ukene. Det ser ut som vi får et lite værvindu fram mot helgen så vi håper at det kan bli godt fiskeri i EU-sonen og at silda trekker opp mot overflaten i Norskehavet.