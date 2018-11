Silda er kommet

Foreløpig med storsnurpere. Den er ennå lang til havs.

Sildesesongen er i full gang. Ved mottaket Hopen Fisk AS begynner de nå å motta gode laster. Lofotposten skriver i sin papirutgave at «Bernt Oskar» mandag denne uken kom med 250 tonn til anlegget.«Gunnar K» fra Myre ankom tirsdag kveld med 170 tonn.

– Nå er sesongen i gang, sier Ernst Iseli ved Hopen Fisk AS til avisa.

Han forteller at bedriften nå kjører nå to skift, og at de på et døgn produserer mellom 130 og 150 tonn sild.

– Det er god fart, men vi kjører ennå ikke for fullt. Vi regner med at det blir mer trykkt i løpet av høsten, sier bedriftslederen videre.

Den silda som er landet nå er tatt langt til havs. Ernst Iseli sier han håper at den snart begynner å trekke nærmere land slik at også de mindre båtene kan delta i fisket.

Dagens kilopris er kroner 4,60,-.