Silda gir fart i Nord-Troms

Her ser du garnsettene fra fiskere som ror for Skjervøy og Årvikhamn. Og fredag slapp direktoratet notflåten til innenfor fjordlinja.

Foto: Fiskinfo/Barentswatch

Silda velger også i år å sige inn på Kvænangen og Reisafjorden for å gyte. Det setter torsken og seien stor pris på, og dermed er enda et førvinterfiske i gang i Nord-Troms. En stor sjarkflåte som driver med garn og juksa har vært i gang en stund allerede, det samme har kystflåten som fisker sild.

Nå slipper også de største båtene til innenfor fjordlinja, etter at direktoratet fredag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Åpningen er avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 020 grader 52,7 minutter.

2. Nord 70 grader 03,7 minutter. Øst 020 grader 59,7 minutter.

3. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter.

4. Nord 69 grader 57,3 minutter. Øst 021 grader 04,8 minutter.

Videre avgrenset i øst. Nord av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 53,5 minutter. Øst 021 grader 40,3 minutter.

2. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 52,5 minutter

Åpningen trådte i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets regioner kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.