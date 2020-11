- Silda har kommet inn på Kvænangen

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen står for dagens glade budskap for dem som ønsker å fiske sild inne ved land.

Det vedlagte bildet er kommet fiskarlagslederen i hende fra en båt som har loddet inne på Kvænangen onsdag formiddag

- Dette er spesielt gledelig for de som har ventet på innsiget som nå er her, sier Kjell Ingebrigtsen i en melding på Fiskarlagets nettsider.

Han peker på at innsiget medfører gode muligheter for flåten og bidrar til verdiskaping både på hav og land.

De siste årene har silda kommet i dette området år etter år.

- I næringen har det vært knyttet spenning til om silda ville velge de samme fjordsystemene på nytt i år også for sitt innsig, sier Fiskarlagslederen.