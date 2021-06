Silda ned 43 prosent

– Sildeeksporten er inne i en lavsesong, uttaler Sjømatrådet.

Norge eksporterte 6 900 tonn sild til en verdi av 98 millioner kroner i mai. Volumet falt med 43 prosent. Verdien falt med 59 millioner kroner, eller 38 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Polen, Litauen og Nederland var de største markedene for norsk sild i mai.

– Sildeeksporten er inne i en lavsesong. Mai-tallene reflekterer at eksporten har vært sterk så langt og at eksporten av nordsjøsild ikke er kommet skikkelig i gang. Hvis vi ser på sildeeksporten så langt i år, ligger den foran fjoråret både i volum og verdi. Vi må faktisk tilbake til 2012 for å finne like sterke tall, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.