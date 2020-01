Sildeeventyret i Kvænangen på hell

Selv om fangstene fortsatt er gode på Kvænangen er gode, går det nådeløst mot slutten. Nå er nemlig silda i bevegelse - ut fjorden.

De siste dagene har det vært godt fiske i Kvænangen, men man ser tegn på at silda begynner å vandre ut av fjorden, melder Sildelaget.

Så langt denne uken har det blitt fangstet 12.936 tonn med NVG-sild fra områder i Kvænangen.

- Det er godt fiske både for låssetting og direktehåv, men vi ser tegn på at silda har begynt å skille seg og vandre ut av fjorden, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen, i Norges Sildesalgslag.

Selv om fisket har vært bra har værsituasjonen langs kysten gjort det noe hemmende å komme seg til levering.

- Det har vært mye dårlig vær denne uken, fisket har heldigvis gått greit, i dag er det noe dårlig vær i nord, men det ser ut som det skal lette utover kvelden, sier Andersen.

Makrellfisket har derimot blitt noe mer påvirket av været, men i dag befinner båtene seg på feltet nord for Shetland.

- Vi har en 4-5 norske båter på feltet nå, noen irske, engelske og dansker. To færøyinger befinner seg litt lengre sørvest.

Det forventes dermed et godt fiskeri videre og inn i helgen.