Sildefisket går mot slutten

– Så langt denne uken har det kommet litt sild fra fjordene, fra havet har fisket vært en del påvirket av dårlig vær, enkelte begynner også å bli ferdig med sine kvoter, melder Sildesalgslaget.

Totalt er det innmeldt vel 7.900 tonn med NVG-sild denne uken, med mandag som den dagen med høyest kvantum og flest fangster fra havet.

– Fiskerne på havet har vært en del preget av været de siste dagene, det har vært mye vind i områdene de befinner seg godt nordvest av Andenes, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

10-20 fartøy i aktivitet

Inne i fjordene har det vært en del fangster og enkelte begynner å bli ferdig med sine kvoter, mens andre kommer til. Det har vært rundt en 10-20 fartøy i aktivitet, både direktepumping og låssetting. De større fartøyene opererer utenfor den satte fjordlinjen, størrelsen på denne silda kan synes å være noe mindre.

– Den kommende uken forventer vi avtagende aktivitet da flere fartøy gjerne bare har en tur igjen og enkelte har gjort seg ferdig, sier Garvik.

Forventer sporadiske fangster

I tillegg til sild har et utenlandsk fartøy hatt et par turer med makrell, det har vært leitet etter brisling i Trondheimsfjorden og Oslofjorden et fartøy har gått på restkvantumet på havbrislingen.

– Vi vil nok få diverse sporadiske fangster utover desember, kanskje hestmakrell fra kysten for eksempel. Men fangstingen generelt vil nok minske, avslutter Garvik.