Sildelaget oppsummerer 1. kvartal

God sildetilgjengelighet inne ved kysten, men vanskeligere ute i havet er noen av hovedtrekkene ved den pelagiske sesongen i første kvartal.

Salgsleder Kenneth Garvik og seniorrådgiver Roald Oen oppsummerer fiskets gang etter første kvartal i en video som du kan se på Sildelaget sine sider.

De to oppsummerer blant annet at det i løpet av vintersesongen har pågått fiske på NVG-sild, makrell og kolmule, samt litt hestmakrell.

Dypt og bredt

- NVG-fisket i Kvænangen fortsatte på nyåret og det var god tilgjengelighet for kystflåten. Dessverre var det ikke like mye NVG-sild å finne ute på havet, silden stod dypt og bredt og var vanskelig å få med både not og trål.

Gode kolmulepriser

I henhold til makrellfisket ble det fisket rundt 54.000 tonn, noe som var mer kvantum enn hva man hadde forventet, men gjerne et resultat av usikkerhet rundt Brexit og de gode makrellprisene.

Som vanlig har det vært utfordringer med kolmulefisket, men prisene har vært gode og fisket foregår for øyeblikket rundt St.Kilda.