Silderogn mot psoriasis

Et industrieventyr med helseeffekt på gang.

Det er NRK Møre og Romsdal som skriver om denne saken.

I Norge er det over 100.000 som lider av hudsykdommen psoriasis. Nå kan mange av dem få et helt nytt liv. Forskning på silderogn har vist at om silda er havets sølv, så er rogna dens gull verdt for psoriasislidende. Noe som igjen fører til at produksjonen av olje av silderogna blir storindustri i milliardklassen.

NRK skriver at legene er overrasket over at psoriasisen ble dempet etter 18 uker hos pasientene som fikk silderognolje. Det er Arctic Nutrition i Ørsta som akkurat nå står for produksjonen av denne oljen.

– Eit fiskeegg er jo ei celle. Dermed er der mye membranfett som vil hjelpe celleveggen din å fornye seg som den skal, forklarer gründer Hogne Hallaråker om saken til NRK.