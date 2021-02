Sildesalgslaget: 12 kvotebytter meldt inn

For fartøy som skal bytte loddekvote på Island mot sild i Nordsjøen er fristen 7. februar. Per i går tirsdag 2.februar var 12 kvotebytter meldt inn.

Fiskeridirektoratet har per 2. februar 2021 mottatt følgende meldinger om kvotebytte i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen for 2021, se oversikten under.

– Da dette er en meldingsordning og ikke en søknadsordning vil Fiskeridirektoratet ikke sende svar til rederiene. Vi vil ta kontakt med rederiene dersom det mangler opplysninger i meldingen. Vi har nå sendt oversikt over kvotebyttet per 2. februar til Norges Sildelagslag. Sildelaget vil foreta korrigering og korrigert kvote vil etter hvert vises på deres hjemmeside. Fiskeridirektoratets kvoteregister kan heller ikke i år håndtere denne type endringer, derfor vil kvotene på våre hjemmesider ikke være oppdatert vedr. kvotebytte.