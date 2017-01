Sildeslag utenfor Tromsø

Akkurat nå er det utenfor Tromsø det største sildefisket pågår. Både i størrelse på silda og i kvantum fangst er det her det foregår for tiden.

Den siste uken er det meldt inn 42 800 tonn sild og storparten er tatt av kystflåten t på fjordene utenfor Tromsø, rapporterer Sildelaget. Denne uken har det ligget til rette for alle flåtegruppene. De som har slitt mest er landnotfiskerne som er avhengig av at silda kommer helt opp mot land.

Kystgruppen fører an

Fordelingen mellom de forskjellige gruppene er 10 900 tonn fra ringnot og trål og 31 900 tonn er tatt av kyst og SUK. I kystgruppen er 23 900 tonn tatt av direktehåverne, 8 000 tonn låssatt, derav igjen er 600 tonn tatt med landnot, skriver sildelaget. Kystgruppen har i all hovedsak fisket på Tromsøfjordene, men det er i tillegg tatt noen mindre fangster i Lofoten og sør på Vestlandet.

Størrelsen på silda i Tromsøområdet er litt varierende, fra 275 til 350 gram i snitt med ett totalt snitt på 320 gram, mens det som er tatt i Lofoten er på 270 gram og det som er fisket lengre sør på kysten har snitt på fra 200 til 238 gram.

Kapasiteten sprengt

Det svært gode fisket har resultert i at anleggene i nord har hatt fullt kjør og det er blitt en del ventetid ved anleggene før levering, opp til i over tre døgn. Også de som låssetter har hatt gode forhold noe som har resultert i at det har blitt mangel på føringskapasitet. Dette er blitt løst ved at fem ringnotbåter har ført sild til anlegg lengre sør, i tillegg er det to mindre båter som er i aktivitet for føring til nærområdet. Kjøpere fra Tromsø til Skagen i Danmark er mottakere av fangstene.

Dårlig vær i sør

Fra Norskehavet, det vil si området 60 til 130 nautiske mil vest og nordvest av Skomvær, er det meldt inn 17 fangster på til sammen 9 925 tonn. Fisket i dette området har vært noe værhindret og kun et 20 talls båter er eller har vært i området denne uken. Fangstene varierer fra 130 til 1 000 tonn og størrelsen på fisken er fra 320 til 367 gram. Fisken står for det meste dypt og det er brukt både ringnot og trål. Søndag kveld var tre båter på feltet.

Denne uken forventes det fremdeles stor aktivitet, spesielt på kysten. Det som kan bli en hindring er at værforholdene blir slik at de vanskeliggjør fiske.