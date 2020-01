Sisilie hjelper forskerne med fiskedata

Havforskningsinstituttet er glade for å ha fått med første kvinnelige båteier i kystreferansegruppa.

Referanseflåten for kystfartøy leverer hvert år viktige bidrag til forskningen gjennom fangstprøver og andre data.

26 år gamle Sisilie Skagen fra Andenes er den første kvinnen som er med på laget, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Andværingen deltok nylig på referansegruppens faste årsmøte i Bergen, der man legger planene for det kommende årets aktivitet.

– Det er et veldig mannsdominert yrke, så det er bra det kommer noen damer inn. Det gir et litt annet miljø. Det er også bra for HI at de satser på mangfold og gir unge fiskere en fin mulighet til å bidra i referanseflåten, sier Sisilie.

Hun overtok garnbåten «Braken» etter faren i juli 2018, og hadde knapt kommet i gang med fiskeriet da hun så annonsen der Havforskningsinstituttet søkte etter deltakere i kystreferanseflåten.

– Det var nokså tilfeldig at jeg kom over det. Da hadde jeg ikke hørt så mye om verken referanseflåten eller HI, men det virket veldig interessant, så jeg bare søkte, sier Skagen.

Småbarnsmora har ikke angret på at hun gikk til sjøs, og slett ikke på at hun ble en del av referanseflåten. Det gir et ekstra bein å stå på økonomisk i tillegg til at hun finner kontakten med forskerne svært lærerik.

– Vi lærer mye om tilstanden for de ulike bestandene og hvordan vi kan beskatte dem på en fornuftig måte for å sikre en varig verdi av havet. Jeg prøver å suge til meg alt jeg kan av kunnskap som jeg kan få bruk får når jeg skal bygge opp et stabilt fiskeri, sier Skagen.

Kystreferanseflåten ble etablert i 2005, og har så langt bestått av utelukkende mannlige fiskere. Referanseflåten er delt i to, med en gruppe havgående båter, og en gruppe fra kyst. I sistnevnte gruppe deltar det per i dag 21 mindre fartøy spredt langs hele kysten. Flåten består hovedsakelig av garn- og linebåter.

Deltakerne er valgt ut på bakgrunn av redskap, fiskeaktivitet og geografi, og målet er å ha en flåte som er representativ for hele fiskeflåten. Referanseflåten gir mer detaljert informasjon om artssammensetning i kommersielle fangster enn noe tidligere datasett.

Forsker Kjell Nedreaas er begeistret over å ha fått med 26-åringen fra Andenes.

– Vi har hatt og har andre dyktige kvinner med som fiskere om bord i andre båter, men ikke som ansvarlig eier, sier Nedreaas, som har arbeidet med kystreferanseflåten siden starten.

– Hun er en fantastisk ung jente med stor entusiasme og pågangsmot for yrket sitt. Hele fiskeri-Norge kan være stolte av disse kvinnene.