I morgen er Storbritannias siste dag i EU. Tirsdag avtalte Norge og Storbritannia at det blir «business as usual» i hvert fall ut 2020. Etter Brexit er Storbritannia Norges største bilaterale handelspartner.

Avtalen sikrer at både sjømathandelen og fiskerisamarbeidet med Storbritannia fortsetter som før. Fra neste år må Norge få på plass nye fiskeriavtaler med EU og Storbritannia.

- Vi har svært god dialog med både EU og britene om disse spørsmålene, og jeg ønsker å videreføre det gode samarbeidet, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H).

Lang historie

– Norge og Storbritannia er viktige land for hverandre. Vår historie og vårt samarbeid går langt tilbake. De viktigste oppgavene for regjeringen i arbeidet med brexit er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia, sier statsminister Erna Solberg.

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, forhandlet frem en egen avtale med Storbritannia som speiler de delene av utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia som også er relevante for oss. Avtalen ble i tirsdag signert i London, av utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Når Storbritannia først skal forlate EU og EØS, er det til vår fordel at det skjer med en avtale. Jeg er trygg på at den avtalen vi har signert i dag ivaretar norske interesser, og norske borgere, på en god måte, sier Solberg videre.

Som om de var medlem

I overgangsperioden ut 2020 skal Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem av EU og EØS. Dette innebærer at vårt forhold til Storbritannia, både for norske borgere og næringsliv, forblir som før ut 2020. Næringsvirksomhet, godkjenninger, personbevegelser og annen aktivitet som fant sted under EØS-vilkår før brexit, vil fortsatt kunne finne sted gjennom hele overgangsperioden, med de samme betingelser som før, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Overgangsperioden vil vare fra 1. februar til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia blir enige om det. I Norge gjennomføres denne overgangsperioden ved egen lov, som trer i kraft 1. februar. Loven ble vedtatt av Stortinget i mars i fjor.

Nordmenns rettigheter blir ivaretatt

– Norge og Storbritannia har en felles interesse i å ivareta det nære og gode forholdet mellom landene våre. Avtalen vi har signert i dag sikrer at norske borgere som har opparbeidede rettigheter i Storbritannia vil beholde disse, også etter overgangsperiodens utløp. Det samme vil gjelde for britiske borgere i EØS/EFTA-landene, inkludert i Norge. Det har hele tiden vært en norsk-britisk interesse at nordmenn som har valgt å bosette seg i Storbritannia, og briter som har valgt å bosette seg i Norge, skal kunne fortsette sine liv som før, også etter brexit, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Avtalen mellom Norge og Storbritannia dekker blant annet:

• Rett til fortsatt opphold, arbeid og etablering for dem som benytter seg av disse rettighetene før utløpet av overgansperioden.

• Regler om fortsatt aksept av yrkeskvalifikasjoner.

• Regler om koordinering av trygdeytelser, inkludert helsetjenester.

Avtalen avklarer også hva om skjer med prosesser som påbegynnes før overgangsperioden avsluttes, men som avsluttes etter utløpet av overgangsperioden. Dette gjelder for eksempel varehandel, tollprosedyrer, beskyttelse av patenter og opphavsrett, pågående offentlige anskaffelser, samarbeid i politi- og straffesaker, samt informasjonsutveksling om og beskyttelse av personopplysninger som allerede er utvekslet.