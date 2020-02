Sivertsen fikk urettmessig etterlønn

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen må betale tilbake drøyt 120 000 kroner til Senja kommune.

Avgåtte ordførere har krav på etterlønn dersom de ikke har en jobb å gå til etter at ordførergjerningen er over. Men det hadde Sivertsen, som startet som statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet 4. november.

Problemstillingen gjaldt også den avtroppende ordføreren i Torsken, og da saken var til behandling i kommunestyret i nye Senja kommune 11. desember var det kun Senja-listas representant Jasmin Agovic-Nordaas, som protesterte, melder Dagbladet.no.

- Etter min klare mening kan ikke ettergodtgjørelse forsvares for disse to tidligere ordførerne. De har en jobb å gå til umiddelbart etter endt ordførerperiode. Da vil jeg heller bruke disse pengene på viktige ting for kommunen, som skole, veier og slike ting, sa Agovic-Nordaas fra talerstolen ifølge Dagbladet.

Avisa skriver at kommuneloven ikke tillater utbetaling av etterlønn uten at det samtidig avkortes krone for krone for annen inntekt. Det har ikke skjedd i Sivertsens tilfelle, og Fiskeriministeren sier til avisa at han nå vil betale tilbake de rundt 120 000 kronene som så langt har kommet til utbetaling.

- Sett i ettertid skulle jeg kanskje ikke søkt om ettergodtgjørelse, sier Sivertsen til Dagbladet og utdyper:

- I ettertid ser jeg at her er vi to som har gjort feil. Jeg skulle spurt om det skulle avregnes mot lønn. Jeg leste innstillingen fra rådmannen, men gikk ikke så grundig inn i saksgrunnlaget. At det skulle avregnes står i saksgrunnlaget, men ikke i vedtaket. Og når vedtaket er fattet så har en forholdt seg til det. Det er åpenbart at ansvaret har falt mellom to stoler og selv har jeg ikke tenkt på det i ettertid. Nå får vi bare rydde opp så det blir riktig, sier Sivertsen.