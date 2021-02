Sjark som sparer penger

Her ser du 11-metringen «Solheim», hybridsjark med batteripakke på drøyt 50 kilowattimer. Med støttebeløpet fra Enova medregnet i budsjettet er anskaffelsesprisen omtrent den samme som på en vanlig sjark. Samtidig sparer reder Freddy Kristiansen (49) penger fra dag én.

- Vi sparer litt drivstoffutgifter hver dag. Ikke de store gevinster i løpet av et sjøvær, men i løpet av et år vil det bli et betydelig beløp, sier Kristiansen, som fortsatt venter på å få gjort unna det første sjøværet med nybåten.

– Det blir ventelig en gang i inneværende uke, men det er har jeg sagt i tre uker nå, så vi får bare se, sier han.

Turen hjemover fra Rødskjær i Harstad, der avdelingsleder Ivar Jakobsen på Selfa var med som mannskap, gikk greit til de nådde Mehamn. Der ble det landligge i tre dager. Det kan fort bli mer av samme slag også videre framover.

Sparer en hjelpemotor

Det var ikke bare Enova-tilskuddet som gjorde at netto kjøpesum havnet på rundt ni millioner kroner. Her spares også inn en hjelpemotor og en halv hydraulikkpumpe. Med batteridrift trenger ikke båten noen hjelpemotor, siden det er elektrisk drift på det meste av utstyret om bord. Og for å drive det lille som fortsatt går på hydraulikk, trengs det en langt mindre hydraulikkpumpe enn det som er vanlig. Det har tatt kostnadene ned.

Motoren er en helt vanlig 285 hesters dieselmotor. Den tar båten til og fra fiskefeltene halvannen times gange ut i havet. Vel framme slås motoren av, og batteriet kan overta. Det skjer forresten automatisk, med en gang hastigheten kommer under 5,5 knop.

Denne sjarken formelig lister seg inn i havnene.

Identisk med «Sundsbøen»

«Solheim» er identisk med hybridsjark «Sundsbøen», som ankom Båtsfjord i april i fjor. Kristiansen innrømmer villig at han svært mange ganger har vært over og sett på Finn Tore Frantzens nye arbeidsplass.

- Ja, det har jeg. Båten har vist seg driftssikker og drivstoffgjerrig, jeg mener det er et velprøvd konsept jeg nå har kjøpt meg, sier han.

Etter at verdens første elektriske sjark, «Karoline», kom i 2015, satset båtbygger Erik Ianssen på å utvikle parallellhybride løsninger, der dieselmotoren kun skulle stå for framdrift, mens batterier med rundt 25 prosent av batterikapasiteten på «Karoline» skulle ta seg av resten. Dette er batterier og utstyr som ifølge Ianssen kan installeres og brukes av 3000 eksisterende fiskebåter og 2000 oppdrettsbåter. Dermed er dette et konsept med helt andre perspektiver enn den aller første elsjarken hadde.

Kun linedrift

«Solheim» er kun utstyrt for stamplinedrift, Båtsfjord har to egnesentraler som gjør dette til en enkel driftsform i været. Hele året tas torsken og hysa på heimhavet, bare blåkveita må Kristiansen vestover for å finne.

- Det går an å fiske blåkveite herfra også, men mest sannsynlig må vi til Tromsøflaket, eller helst til Lofoten, dit vi har dratt de siste somrene. Ferdig med blåkveita er det å dra tilbake til hysa, og fortsette med den fram til jul.

Fakta, «Solheim»:

Type: Selfa 1099 MAX

Lengde: 10,99 m

Bredde: 4,30 m

Lasterom: 20,1 m3

Arbeidsdekk: 21,7 m2

Dieseltank: 1,2 m3

Vanntank: 0,4 m3

Motor: Cummins QSL 8,9l 285hk v/1800 rpm

Hybridanlegg: Hymatech HybridX, 53 kWh

Rederi: Solheimfisk AS

B.nr.: 316