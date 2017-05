Sjarkene svikter Vestlandet

Sjarkflåten står for stadig mindre av landingene på Møre. Flåten går i stedet nordover for å sikre at de får opp kvotene.

Foto: Dag Erlandsen

På SUROFI-årsmøtet i Ålesund onsdag uttrykte styreleder Knut Støbakk sin bekymring over at svikten i lokale fiskerier er i ferd med å marginalisere sjarkflåten på Møre. Selv om han forstår at kystflåten tar dette valget. På Mørekysten har det vært mindre torsk, lite sild og mindre sei tilgjengelig de siste årene, melder Fiskarlagets nettside.

- Spørsmålet er vel hvor lenge vi har en sjarkflåte som tilfører ferskt råstoff til de få ferskfisk-kjøperne som er igjen, sa styrelederen.

Havfiskeflåten tilfører nå mer enn 90 prosent av råstoffet som leveres i regionen.