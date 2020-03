Sjarkfisker kan stille sterkt

Erna Solberg vil nok gå mange runder før hun tør presenterer landets nye permanente fiskeri- og sjømatminister. Nå har hun bruk for en traust og uspennende politiker - som Jo Inge Hesjevik fra Lakselv.

I et ekstraordinært statsråd mandag ble arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen utnevnt som midlertidig fiskeri- og sjømatminister etter at Geir-Inge Sivertsen trakk seg fredag. Men spekulasjonene om hvem som skal overta departementet vil gå høyt fram til en permanent etterfølger er på plass.

Nordnorsk krav

En av de første det ble pekt på like etter at Sivertsen trakk seg, var Høyres stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen som sitter i Næringskomiteen. Han har bakgrunn både som fylkesordfører og statssekretær - samtidig som han har lært en del om fisk gjennom komitéarbeidet.

Men fra nord vil det fortsatt være et krav om at Sivertsens etterfølger er fra landsdelen, siden Nord Norge kun har en ministerpost, Frank Bakke-Jenssen i forsvarsdepartementet. Derfor er lokale Høyre-politikere som Margunn Ebbsen fra Brønnøysund, Eivind Holst fra Svolvær og Hans Jacob Bønå fra Vadsø allerede foreslått i lokalpresse.

Trenger en traust politiker

Etter misæren med Geir-Inge Sivertsen er det verken fargerike eller lokalpopulære folk Erna Solberg har behov for. Nå trenger hun en som kan fronte departementet både med integritet og høy troverdighet.

En slik politiker vil hun utvilsomt finne i fylkespolitiker Jo Inge Hesjevik fra Lakselv. Han er ikke den mest spennende og er sannsynligvis mest fargerik når han kler på seg oljehyret for å gå om bord i sjarken.

Men som Høyre-politiker hersker det ingen tvil om hans troverdighet. Under rabalderet rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark, representerte han Høyre på en formidabel måte. Da debatten kokte som verst, sto Hesjevik som en påle og forsvarte regjeringens valg uten at han ble oppfattet som den store stygge ulven. Snarere kom han styrket ut av debatten, høyt respektert av motstanderne.

Blant Høyres politikere er det sannsynligvis få som kjenner fiskerinæringen bedre enn Hesjevik. Fra fiskaryrket er han på ingen måter kjent for sine store sjøvær, men har konsentrert seg om skalldyrsforsøk på Porsangerfjorden. Her har han vært i tottene på både Fiskeridirektorat og Mattilsyn, men aldri på en slik måte at det vil stå i veien for en ministerpost.