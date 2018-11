Sjefsskifte i Havøysund

To år etter at han solgte bruket til Insula tre Tor-Bjarne Stabell til side som daglig leder.

Foto: Insula

33 år gamle Even Johansen overtar fra nytt år som daglig leder i Tobø Fisk. Johansen, som opprinnelig kommer fra Havøysund, tar dermed over stafettpinnen etter Tor-Bjarne Stabell og Børge Johansen, som har drevet selskapet siden etableringen i 1997.

Styreleder i selskapet, Sigvald Rist, sier seg i en pressemelding svært fornøyd med ansettelsen.

- Når dagens ledelse nå har signalisert at de ønsker å trekke seg litt tilbake, er det svært gledelig at Even Johansen har takket ja til å ta over lederrollen i Tobø Fisk. Særlig hyggelig er det at Even kommer fra Havøysund, og dermed kan bruke sin lokalkunnskap til å bygge videre på den gode kulturen og de sterke relasjonene mot fiskerne og lokalsamfunnet som Børge og Tor-Bjarne har bygget opp gjennom mange år, uttaler han.

Even Johansen kommer fra stillingen som Daglig leder i Måsøy i Vekst, og har fagbrev som kokk. Han har også i sin ungdom hatt flere perioder ved Tobø Fisk som sommervikar, og kjenner ifølge pressemeldingen selskapet godt.

Tor-Bjarne Stabell og Børge Johansen fortsetter i selskapet som henholdsvis Driftssjef og Økonomisjef. Tobø Fisk er en fiskeindustribedrift som med sin beliggenhet på 71 grader nord har meget god tilgang til fersk fisk fra rene arktiske farvann.