Sjekker Omega-3 mot ADHD

Kan Omega-3 hjelpe barn med ADHD? Det skal Universitetssykehuset Nord-Norge prøve å finne svar på de neste tre årene.

Foto: Dag Erlandsen

12 år gamle Peder Yttervoll fra Tromsø blir en del av forskningsprosjektet, som ligger an til å bli verdens største studie i sitt slag, skriver NRK.

– Vi er spente på å se hva dette kan gjøre for konsentrasjonen og hjernens utvikling, sier moren til Peder, Siri Hanssen. Hun håper det nye forskningsprosjektet sønnen tar del i skal gi positive resultater. De vanlige medisinene for ADHD ga ikke resultater for Peder.

– Han responderte veldig negativt på vanlig ADHD-medisin, og ble både deprimert og trist. Så det sluttet vi med ganske fort, og nå tenkte vi at vi kan like gjerne prøve dette, sier hun.

Forskningsprosjektet er en klinisk studie hvor det skal undersøkes hvilken effekt omega-3 fettsyrer har på symptomer hos barn med ADHD, og om det kan bidra til å forbedre hjernens funksjon og utvikling.