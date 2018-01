Sjekket skreien på veien

– Vi er imponert over kvaliteten på fisken! Den var godt nedkjølt og fint behandlet, melder skreipatruljen.

Foto: Norges Råfisklag

Patruljen har nylig gjennomført årets første sjekk av kvalitetsmerket Skrei på omlastingsterminaler i Norge og Europa – og er godt fornøyd.

- Fin fisk på skreipatruljens første kontroll, sier skreipatruljens Lillian Hansen.

Det er ennå tidlig i sesongen, men patruljen har allerede kontrollert fisk fra rundt 20 pakkere. Februar og mars er toppsesongen for pakking av kvalitetsmerket skrei, og patruljen venter nå på innsiget med gyteklar torsk til kysten av Nord-Norge..

Lillian og kollega Jan-Erik Jensen var veldig fornøyde med det de så på denne kontrollrunden og håper at de som pakker kvalitetsmerket Skrei fortsetter den gode jobben. De ber samtidig pakkerne om å være like strenge med at fisken som pakkes, og kassene som de pakkes i, er rene og fine.

Det er Norges sjømatråd som står bak kvalitetsmerket, som signaliserer til forbrukerne at den aktuelle skreien er av ypperste kvalitet.