Sjelden fisk i Billefjord

Denne her var ikke lett å artsbestemme, selv for vante folk.

Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Kjartan Johansson, en islandsk sjarkfisker som holder til i Mehamn, ble svært overrasket da han skulle tømme krabbeteinene utenfor Indre Billefjord i Porsanger for en tid siden. I lag med krabbene lå det nemlig en fisk han ikke klarte å kjennes ved.

– Jeg har fisket i mange år og sett mange rare fisker, men den her klarte jeg ikke å finne ut av, sa Johansson, og viser oss en video han har tatt.

Kyst og Fjord la denne videoen ut på Facebook og lot det være opp til publikum å finne ut av saken. Det kom mange forslag. Til slutt virket det som om man begynte å samle seg om arten polarringbuk. En fisk som finnes i nordlige farvann, men som ikke er av den sorten som søker seg inn i fangstredskaper.

Dermed var det i gang. Dette er nemlig en fisk mange sportsfiskere vet om, men aldri har fått på stang. Mange sendte spørsmål direkte til Kyst og Fjords medarbeider. De ville vite nøyaktig posisjon for hvor fisken var tatt. Flere varslet også at de kommer til å ta turen til Porsanger for å forsøke å få polarringbuk på kroken. Den er visstnok et meget ettertraktet trofé å krysse av på listen.