- Sjølaksefisket utraderes

Helt uten forvarsel ble det for noen dager siden bestemt at det lille som var igjen av sjølaksefisket på strekningen Nordkapp – Berlevåg, skal totalforbys fra og med i år.

Verken Bivdu eller noen andre organer som arbeider med sjølaksefiskernes interesser var trukket inn forberedelsene til dette lynvedtaket, sier leder Inge Arne Eriksen i Bivdu.

Dette viser dessverre nok en gang at sjøsamiske interesser kan behandles på en måte som er stikk i strid med både god forvaltningsskikk og Norges forpliktelser om å sikre fremtiden for samisk kultur. Det ser ikke ut til at de sentrale politiske myndigheter inkluderer sjøsamene i dette kulturvernet

Til alt overmål er denne behandlingsmåten dessverre helt i tråd med det som skjedde da Norge og Finland i forbindelse med tanaavtalen av 2016. Man hemmeligholdt at sjølaksefisket var en del av disse forhandlingene, og benektet at det hadde skjedd, selv om Finland ble gitt innflytelse over sjølaksefisket i Finnmark.

Sametinget har vist en meget positiv holdning til sjølaksefiskernes interesser, og vi ber innstendig om at man tar kontakt med sentrale myndigheter for å få stoppet dette illegitime inngrepet som ikke er konsultert verken med Bivdu eller Sametinget.

Vi ser at det er satt en s.k. høringsfrist 5. mai. Dét er spill for galleriet. Verken KLD eller Miljødirektoratet har noen gang brydd seg om det vi har kommet med.

Tidligere har Bivdu vist til at fangsttall som KLD og MD bruker, ikke er riktig. De er laget etter estimat av fiske fra begynnelsen av 2000-tallet. I tillegg benyttes fangsttall pr. dag pr. redskap fra uke 18 – 35 for et år (ikke oppgitt) som er et punktestimat og viser kun et øyeblikksbilda på en bestand. Dette øyeblikksbilde trenger på ingen måte å ha noen med bestandsstørrelse å gjøre, men heller vise et bilde på naturgitte forhold som vær, vind, åteforhold, sen innvandring til kyst og oppgang i elvene.

Bivdu er besittelse av data på fangst per døgn per redskap i perioden 1993 – 2020, fra fire ulike lokasjoner i Finnmark. Disse tallene er innhentet fra fiskernes fangstdagbøker hvor også lokal kunnskap kommer frem. Tendensen fra disse data viser en stikk motsatte utvikling i laksebestanden enn det Miljødirektoratets tall viser. Dessverre har verken departement eller direktorat vist interesse for Sametinget tallmateriale, enn kun å bortforklare disse.

Eriksen sier videre at det er forkastelig at norske myndigheter bruker sjølaksefiskene som en brekkstang og et forhandlingskort i forhandlinger med Finland, som nå tar til. Dette er forhandlinger som staten Norge ikke ønsker at sjølaksefiskene skal delta. Ja, det er både uverdig og skammelig, der staten forhandler med Finland som ikke har ratifisert ILO 169-avtale, og her bruker sjølaksefisker på en måte som sette både samer, næringen og ikke minst Norge i en vanskelig situasjon, og da i et svært dårlig lys!

Når det gjelder laksefiskeavtalen med Finland vedrørende Tanavassdragt, vil Bivdu hevde at Stortinget må granske forholdene rundt denne avtalen, og da spesielt se på hvorfor Norge har avgitt nasjonale interesser til Finland i regulering av laksefiske i fjorder og på kysten i Norge. Bivdu vi på hva som nå skjer – Finland ønsker ikke å redusere eller stoppe fisket i Tanaelva. Da vil den norske stat straffe sjølaksefiskerne for å få Finland til å begrense fisket i Tanaelva. Derfor kommer direktoratet med dette nå, sier en kampklar leder av Bivdu, Inge Arne Eriksen.

For at saken ikke skal glemmes – slik som oftest skjer med disse sakene - vil Bivdu med det aller første be om møte med samtlige politiske partier på Stortinget, med Sametingsrådet og fylkeskommunen i Troms- og Finnmark, for her å synliggjøre den urett som Klima- og Miljødepartementet nå gjennomfører ovenfor hele befolkningen i kyst- og fjordområdene i Norge.