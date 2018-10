Sjømat Norge vil fjerne mobile kjøpestasjoner

Mener det hører fortiden til.

Foto: Privat

Av Inge Bjørn Hansen

Sjømat Norge har i sin høringsuttalse til Fiskeridirektoratet rundt regulering av krabbefisket kommet med sin anbefalning. Her mener de blant annet at tiden har nådd igjen krabbefiskerne slik at det ikke lenger er behov for at de skal kunne levere fangstene til en mobil kjøpestasjon. Altså en bil som kjører rundt til små mottak og henter krabbefangstene i stedet for at fiskerne selv putrer avgårde til nærmeste mottak, uansett hvor langt det er dit. Sjømatrådet har også gått grundig til verks angående andre deler av krabbeproblematikken.

Her er Sjømat Norges uttalelse:

Høring – forslag om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe



Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet av 27.8.2018 om tiltak for å

redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe.



Sjømat Norge har lenge vært bekymret for at dagens gode forvaltningsregime for

kongekrabbe blir undergravd at et omfattende ulovlig fiske. Vi har også etterlyst tiltak for å

redusere omfanget av ulovlig aktivitet i næringa. Det at både næringa og myndighetene nå

deler denne oppfatningen er svært viktig og et godt utgangspunkt for å få redusert

svartfisket, og å skape forståelse for tiltak.



Vi har tidligere gitt innspill til myndighetene om hvilke tiltak vi mener kan ha effekt på kort

sikt (brev fra Sjømat Norge til Nærings- og fiskeridepartementet 19.2.2018). Sjømat Norge

registrerer at både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har gjort de samme vurderingene og

observasjoner som oss av hvilke tiltak som kan ha effekt.



Sjømat Norge har følgende synspunkt på forslagene i høringsbrevet fra Fiskeridirektoratet:



1. Forbud mot mobile kjøpestasjoner – som også inkluderer et eventuelt alternativ

om innstramming av ordningen



Sjømat Norge mener at mobile kjøpestasjoner hadde en funksjon for utvikling av

kongekrabbenæringen i Finnmark i en tidlig fase. Utviklingen av fangst og produksjon av

kongekrabbe som en kommersiell aktivitet har skjedd gradvis, og det har naturlig nok både

mottaksstrukturen og flåten også gjort. I dag har vi derimot et godt utbygd mottaksapparat

og vi har en mer mobil flåte. Det som etter vår forståelse var formålet med å tillate mobile

kjøp, nemlig å gi mulighet til en desentralisert struktur i næringa, er ikke lenger avhengig av

muligheten for å gjennomføre kjøp via bil. Sjømat Norge mener tvert imot vi ser en utvikling

der mobile kjøpestasjoner medfører uheldige tilpasninger i næringa på flere områder.





Fiskeridirektoratet peker selv på store utfordringer med denne formen for omsetning, og

viser til at risikoen for svart omsetning er stor når fangsten hentes på tilfeldige kaier og

lastes om bord i biler. Direktoratet mener videre at det svært vanskelig for både Mattilsynet

og Fiskeridirektoratet å kontrollere denne aktiviteten. Sjømat Norge støtter denne

vurderingen fullt ut, og den stemmer også overens med de observasjoner som våre bedrifter

selv gjør når det gjelder mobile kjøp. Sjømat Norge mener at hensynet til korrekt

ressursuttak og mulighet for kontroll med dette er avgjørende for å sikre en bærekraftig

krabbenæring framover.



Sjømat Norge mener også at dagens praktisering av ordningen med mobile kjøpestasjoner

også gir andre utilsiktede og uheldige effekter i næringa. Det oppleves at det ikke er noen

begrensninger i hvor mobile kjøp kan gjennomføres, med det resultat at mobile kjøp

gjennomføres vegg i vegg med fysiske mottak. På de fysiske mottakene håndheves

myndighetenes krav til hygiene og dyrevelferd, og disse mottakene har derfor helt andre

kostnader enn mobile mottak (biler). Urimeligheten i dette gir seg nå utslag i at stadig flere

mottak ser seg nødt til å starte mobile mottak for å kunne være konkurransedyktige.



Selv om tillatelse til mobile kjøp har gitt fleksibilitet og mulighet for å drive utstrakt lokal

aktivitet for næringa kan det også stilles spørsmål ved om dette også underbygger

muligheten for solide samfunn med stabil næringsaktivitet.



Sjømat Norge støtter derfor det primære forslaget fra Fiskeridirektoratet om et forbud mot

at kjøper kan benytte kjøretøy for å hente og kjøpe kongekrabbe.



2. Innstramming i bruk en av samleteiner

Fiskeridirektoratet foreslår innstramminger i bruken av samleteiner, og i større grad

håndhevelse av eksisterende regelverk når det gjelder lagring av fangst i sjø.



Det er i dag tillatt for både fisker og kjøper å bruke samleteiner for lagring av fangst. Sjømat

Norge mener at bruk av samleteiner gir høyere risiko for skader og dødelighet på krabben.



Sjømat Norge mener at det bør være et forbud for kjøpere å bruke samleteiner. Mottak bør

ha tilstrekkelig innretting på land for å ivareta krabben på en god måte, og det bør derfor

ikke være nødvendig med tillatelse til å bruke samleteiner.



Vi ser at det fortsatt kan være hensiktsmessig for fisker i enkelte tilfeller å kunne ha mulighet

til bruk av samleteiner. Men vi støtter høringsforslaget fra Fiskeridirektoratet om at dette

bør strammes betydelig inn, både når det gjelder krav til innrapportering av riktig volum og

av hensyn til dyrevelferd.



Sjømat Norge mener at det i tillegg til de innstrammingene som er foreslått av direktoratet

bør settes en tidsbegrensning for lagring av krabbe i samleteiner, til f.eks. 48 timer. Det bør

heller ikke åpnes for bruk av samleteiner når fangsten foregår nært et mottak, f.eks. mindre

enn 5 km.



3. Merking og sporing

Fiskeridirektoratet foreslår at det innføres et krav om merking på individnivå. Sjømat Norge

støtter dette forslaget. Det er grunn til å tro at det meste av krabben som omsettes

uregistrert er fryste cluster, og det må derfor etableres gode og tilsvarende løsninger for

merking og sporing av bearbeidet vare, som for levende enkeltindivid.



Noen kjøpere merker krabben i dag og har sine systemer for dette. Disse bør kunne fortsette

å bruke eksisterende system for merking, og ikke tvinges inn i et standardisert opplegg for

dette.







Vennlig hilsen

Sjømat Norge