Sjømatdagen toppet med 40 mill

Sjømatseminarene som ble gjennomført tirsdag på Skjervøy, trakk fulle hus både formiddag og kveld. For ordfører Ørjan Albrigtsen var det rene folkefesten - dagen etter at kommunen fikk vite at de nå får 40 millioner kroner fra havbruksfondet.

Albrigtsen lover imidlertid at det når vil bli mer penger til å utvikle Skjervøy som fiskerisamfunn.