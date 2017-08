Sjømateksport for 6,7 mrd. i juli

Volumet gikk ned, mens verdien av norsk sjømateksport økte med 115 millioner kroner i forhold til fjorårets julimåned.

Foto: Sjømatrådet

Norge eksporterte 138 000 tonn sjømat for 6,7 milliarder kroner i juli. Volumet var 4 prosent lavere, mens eksportverdien økte med 2 prosent eller 115 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 53,1 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 5 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– Juli var en god sommermåned for norsk sjømateksport. Lakseeksporten alene kom på 5 milliarder kroner, som er en økning på 7 prosent fra juli i fjor. Vekst i eksportvolumet av laks i juli kombinert med fortsatte høye laksepriser ga rekord i eksportverdien, sier Paul Aandahl analytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 74 200 tonn laks for 5 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 8 prosent eller 5200 tonn og en verdiøkning på 7 prosent eller 324 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 524 200 tonn laks for 36,5 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 12 prosent eller 4 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 64,32 kroner per kilo mot 66,03 kroner i juli i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i juli

Verdien av ørreteksporten redusert med 50 prosent

Norge eksporterte 2100 tonn ørret for 169 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 61 prosent eller 3300 tonn og en verdinedgang på 50 prosent eller 172 millioner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 18 700 tonn ørret for 1,5 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 56 prosent eller 24 300 tonn og en verdinedgang på 34 prosent eller 769 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i juli.

Økning for fersk og fryst torsk

Norge eksporterte 3100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 77 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 1100 tonn eller 52 prosent og en verdiøkning på 7 prosent eller 5 millioner kroner fra juli i fjor. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i juli.

Hittil i år har Norge eksportert 56 700 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 900 tonn eller 10 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 174 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 7 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 228 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 800 tonn eller 12 prosent og en verdiøkning på 13 prosent eller 26 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 45 800 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,5 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 800 tonn eller 2 prosent og en verdiøkning på 2 prosent eller 30 millioner kroner fra samme periode i fjor. Kina og Litauen var de største markedene for fryst torsk i juli.

Økt klippfisk- og saltfiskeksport

Norge eksporterte 5 200 tonn hel klippfisk for 226 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 300 tonn eller 6 prosent, og en verdiøkning på en million kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 47 000 tonn klippfisk for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 000 tonn eller 17 prosent og en verdiøkning på 13 prosent eller 240 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i juli.

Norge eksporterte 1 300 tonn saltfisk for 54 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 200 tonn eller 16 prosent og en verdiøkning på 29 prosent eller 12 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 21 500 tonn saltfisk for 954 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 1 200 tonn eller 5 prosent, og en verdiøkning på 3 prosent eller 25 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Spania var de største saltfiskmarkedene i juli.

Ned for tørrfiskeksporten

Norge eksporterte 148 tonn hel tørrfisk av torsk for 15 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 26 prosent, og en verdinedgang på 4 million kroner eller 18 prosent fra samme måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 1991 tonn tørrfisk for 268 millioner kroner. Det er en volumøkning på 43 tonn eller 2 prosent og en verdiøkning på 16 millioner eller 7 prosent fra samme periode i fjor. Nigeria og Kroatia var de største tørrfiskmarkedene i juli.

Økt sildeeksport til lavere verdi

Norge eksporterte 14 500 tonn sild for 155 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 11 prosent eller 1400 tonn og en verdinedgang på 24 prosent eller 49 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 152 400 tonn sild for 1,6 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 22 prosent eller 27 000 tonn, og en verdinedgang på 2 prosent eller 30,3 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nederland og Tyskland var de største markedene for sild i juli.

Kina og Sør-Korea er de største makrellmarkedene

Norge eksporterte 4900 tonn makrell for 73,4 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 33 prosent eller 1200 tonn og en verdiøkning på 49 prosent eller 24,1 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 101 000 tonn makrell for 1,3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 4 prosent eller 4700 tonn, og en verdiøkning på 5 prosent eller 59 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hittil i år har Kina og Sør-Korea vært de største markedene for makrell.

Økt rekeeksport og nedgang for kongekrabbe

Norge eksportert 187 tonn kongekrabbe for 45,6 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 12 tonn eller 6 prosent og en verdinedgang på 1,8 millioner kroner eller 4 prosent fra juli i fjor. Sør-Korea, USA og Canada var de viktigste markedene for kongekrabbe i juli.

Norge eksporterte 643 tonn reker for 48 millioner kroner i juli. Det er en økning på 50 tonn eller 8 prosent, mens verdien ble redusert med 1,7 millioner kroner eller 3 prosent. Sverige, Finland og Storbritannia var de viktigste markedene for reker i juli.