Sjømateksport med få lysglimt

Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 482 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

- Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av koronapandemien, er verdien av sjømateksporten i februar den nest høyeste februar-måneden noensinne. Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer av enkeltarter som laks og sild, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

I februar falt eksportverdien for de fleste arter med unntak av kongekrabbe og sild når vi sammenligner mot den rekordsterke februar-måneden i 2020.

- Da var det historisk sett høye priser for laks og torsk, og det var før pandemien slo til og reduserte omsetningen av sjømat i hoteller og restauranter globalt. Det må nevnes at bildet er nyansert og at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til eksportutviklingen fremover for enkeltarter, sier Renate Larsen.