Sjømateksporten falt både i verdi og volum

Norge eksporterte 275 000 tonn sjømat for 9,1 milliarder kroner i oktober. Volumet falt med fem prosent, mens eksportverdien falt med 3 prosent eller 281 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 2,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 77,6 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 3 prosent, og verdien har økt med 5 prosent eller 3,4 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

- Med en sjømateksport på 9,1 milliarder kroner var oktober den nest beste enkeltmåneden for norsk sjømateksport noensinne. Lakseeksporten økte i oktober med to prosent, hvitfiskeksporten totalt økte med 10 prosent, mens makrell- og sildeeksporten ble redusert med 19 prosent. Den totale sjømateksporten i oktober overgikk dermed ikke den historiske rekordmåneden oktober i fjor, sier Asbjørn Warvik Rørtveit direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.