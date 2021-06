Sjømateksporten kraftig opp i mai

Det melder Sjømatrådet.

Norge eksporterte sjømat for 8,3 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 484 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Dermed fortsetter trenden fra april med vekst i sjømateksporten.

Krabbe til USA og Asia

– Målt i verdi er årets mai den tredje beste mai noensinne for norsk sjømateksport. Laksen fortsetter veksten fra april, samtidig som vi har opplevd en eventyrlig økning i eksporten av snøkrabbe og kongekrabbe til USA og Asia. Selv om det fortsatt er noen utfordringer, er det grunn til å være forsiktige optimister på sjømateksportens vegne, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen. Hittil i år er det eksportert sjømat for 44,7 milliarder kroner, noe som er 0,3 prosent over samme periode i fjor.

Viktig næring for Norge

– Av de store norske eksportnæringene er det sjømaten som har klart seg best. Dette er en næring som skaper store verdier for Norge og som betyr mye for bosetting og vekst langs kysten og i distriktene. Derfor er det gledelig å se at eksportverdien har holdt seg på et høyt nivå i år, til tross for krevende tider, sier Renate Larsen. I koronakrisen er det flere som har spist sjømat i eget hjem. Når restaurantene i viktige markeder som Frankrike, Italia, Storbritannia og Portugal nå gradvis åpner opp igjen, håper Renate Larsen på ytterligere etterspørselsvekst for norsk sjømat.

Markedene åpner opp

- Vi ser allerede en positiv effekt i enkelte markeder, slik som i Storbritannia og i Italia. Da restauranter og ferskvaredisker måtte stenge i Italia i fjor vår, gikk sjømateksporten kraftig tilbake. Nå åpnes restaurantene gradvis opp igjen, og Italia er det laksemarkedet som har økt mest i verdi i 2021, med en vekst på 300 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, sier Renate Larsen.