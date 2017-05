Sjømateksporten litt ned

Norges eksport av sjømat gikk litt ned i april. Men fortsatt er vi foran fjoråret.

Foto: Norges Sjømatråd

- Til tross for redusert eksport av sjømat i april har Norge hittil i år eksportert samme mengde sjømat som på samme tid fjor. Verdien av norsk sjømateksport har for samme periode økt med 8 prosent til 31 milliarder kroner, sier direktør for markedsinnsikt Asbjørn W. Rørtveit i Norges sjømatråd.

- Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, som igjen forklarer noe av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukter som laks og klippfisk.

Norge eksporterte 151 000 tonn sjømat for 6,8 milliarder kroner i april. Det er en volumnedgang på 23 prosent og en verdinedgang på 7 prosent eller 529 millioner kroner fra april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 886 000 tonn sjømat til en verdi av 31 milliarder kroner. Eksportert volum er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 2,3 milliarder kroner eller 8 prosent.