Sjømathandelen uberørt av Brexit

Fiskeriene vil ikke oppleve endringer med det første som følge av Brexit, men en permanent avtale må være på plass i løpet av året.

Norge og Storbritannia signerte i går avtalen som sikrer status quo i samarbeidet mellom de to landene også etter at Storbritannia forlater EU 31. januar.

Viktig marked

Avtalen sikrer opparbeidede rettigheter for norske og britiske borgere i de to landene i en overgangsperiode frem til 31. desember 2020. Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen skriver i en pressemelding at han er svært fornøyd med signeringen av en midlertidig avtale.

– Storbritannia er et viktig marked for Norge. Bare i fjor eksporterte vi 159 000 tonn sjømat til en verdi av 6,4 milliarder kroner. Det gikk laks for nesten 4 milliarder kroner og hvitfisk, for 1,3 milliarder kroner, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

Ikke grensekontroll

– Overgangsperioden starter 1. februar og vil i utgangspunktet vare ut 2020. Sjømathandelen vil da foregå som før Storbritannia gikk ut av EU, og det vil ikke være krav om grensekontroll i denne perioden, sier Sivertsen.

Men han understreker at Norge har det travelt med å få en permanent avtale på plass.

– Fra neste år må et nytt handelsregime med Storbritannia på plass. Vi har svært god dialog med britene om disse spørsmålene, og jeg ønsker å videreføre det gode samarbeidet.

Fiskeriadgang

Fiskeriavtalen med EU, som også omfatter Storbritannia, gjelder ut året. Det betyr at norske fiskere kan fiske i britisk sone og omvendt, i tråd med avtalen. Denne avtalen har en verdi på rundt 8 milliarder kroner. Også her blir det viktig å få på plass nye avtaler.

– Vi trenger et nytt avtaleverk for det framtidige fiskerisamarbeidet. Dette går ut på adgang til hverandres farvann, fordeling av kvoter, kontrolltiltak og felles forvaltning mellom Norge, Storbritannia og EU for fellesbestandene i Nordsjøen, sier Sivertsen.