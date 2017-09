Sjømatrådet kutter

Sjømatrådet skal kutte i organisasjonen som følge av reduserte inntekter i markedsavgiften. Dette vil ramme hovedkontoret i Tromsø.

Foto: Norges Sjømatråd

- Norges sjømatråd har det siste året hatt betydelig fokus på endringsarbeid. Som en følge av reduserte inntekter samt en forventning både fra eier og bransje om å drive mer effektivt må vi, som alle andre, effektivisere vårt arbeid slik at vi skaper mest mulig verdier av de midler vi til enhver tid forvalter, sier styreleder i Norges sjømatråd, Marianne E. Johnsen i en pressemelding.

- I Sjømatrådet har vi fokus på kontinuerlig forbedring samt å sikre at vi har et sjømatråd som er relevant for fremtiden, sier Johnsen.

Færre midler

Sjømatrådet finansieres gjennom en markedsavgift som de norske sjømateksportørene betaler.

Markedsavgiften for laks og pelagisk fisk ble halvert fra 0,6 til 0,3 prosent av eksportverdien ved årsskiftet. Dette medfører at Sjømatrådet får redusert budsjettet fra 555 millioner i 2016 til under 400 millioner kroner i 2018. Som alle andre må derfor også Sjømatrådet kontinuerlig vurdere aktiviteter, arbeidsmåte og organisering.

Sjømatrådet har tatt signalene fra myndigheter og bransje på alvor, og tilpasningene er i gang. Konsekvensen er at Sjømatrådet nedskalerer sin aktivitet, og etterstreber å arbeide enda mer effektivt, og rigger en organisasjon som skal kunne være mer dynamisk for fremtiden. Mye av reduksjonen i inntekter kan tas ut i reduserte kampanjer, men det er også behov for en reduksjon i administrative kostnader og bemanning.

Ledergruppen er allerede tatt ned fra sju til fem medlemmer, og det internasjonale arbeidet er mer effektivt organisert. Nå fortsetter arbeidet med å effektivisere organisasjonen.

- Utviklingen av et strømlinjeformet globalt konsept for markedsføring og en ny sentralisert byråstruktur er eksempler på tiltak. Dette er likevel ikke tilstrekkelig, så vi er også nødt til å tilpasse organisasjonsstrukturen vår, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Tydeligere rolle

Det er viktig at Sjømatrådet er en samlende kraft for sjømatnæringen når det gjelder markedsarbeid også fremover. Sjømatrådet må derfor tydeliggjøre sitt oppdrag, organisere seg deretter, utvikle en fremtidsrettet organisasjon og speile fokuset i hele næringen.

- Strategien er nå spisset, og Sjømatrådets rolle er ytterligere tydeliggjort. Samtidig som vi effektiviserer organisasjonen i Tromsø, innhenter vi innspill fra bransjeorganisasjonene og markedsgruppene om hvor det er riktig å satse i eksportmarkedene, sier Larsen.