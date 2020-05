Sjømatrådet priset for god design

Norges Sjømatråd fikk bronsemedalje for sine internasjonale nettsider, da «European Design Awards» kåret årets fineste nettsider.

Siden i fjor sommer har Norges sjømatråd rullet ut nye nettsider på en rekke språk i en rekke land verden over. Websidene representerer norsk sjømat i det internasjonale markedet, og har som formål å informere og inspirere et globalt publikum. Nå har nettsidene fått stor oppmerksomhet også i Europas webdesignmiljø. Det har resultert i bronseplass i konkurransen «European Design Awards» der Sjømatrådets sider har vunnet prisen i kategorien «Informasjonssider på nettet».

- Kvalitetsstempel

-Dette er et kvalitetsstempel på det arbeidet vi leverer fra vårt digitale team, og det er stort for oss at vi når så høyt opp internasjonalt, sier Jon Halvard Oddstøl som er teamleder i Sjømatrådets markedsføringsavdeling i en kommentar til prisen.

Juryen består av representanter fra Europas høyt profilerte designmagasiner. I juryens bedømmelse heter det blant annet at nettsiden holder et høyt nivå innen design der håndverk, idé og brukervennlighet står i høysetet.

Det er design- og teknologibyrået TRY Apt som har utarbeidet nettsidene i samarbeid med markedsavdelingen i Norges sjømatråd.

-Vi er stolt over å motta den gjeve prisen for jobben med de nye nettsidene, og kan med det plassere Sjømatrådets internasjonale nettsider på kartet sammen med noen av Europas beste nettsteder, sier designer i TRY Apt, Thomas Sannes.

Sannes benytter også anledningen til å takke kommunikasjonsselskapet Creuna for utvikling av selve nettsidene og Newslab for innholdsproduksjonen.

Utstillingsvindu for norsk sjømat

De nye websidene er et utstillingsvindu for norsk sjømat i det internasjonale markedet. På språk som engelsk, taiwansk, spansk, italiensk japansk og kinesisk kan forbrukeren lese om norske fiskearter, krabber og skjell. Side om side med bilder av norsk fisk, fjorder og fjell, ruller videoer med fiskere i hardt vær og Norges kalde, klare hav som er optimalt for livet i sjøen. Men nettsidene er mye mer enn bare reklame for «Seafood from Norway», forteller Jon Halvard Oddstøl.

-På sidene kan forbrukere ute i verden få all den informasjonen de trenger om den fantastiske sjømaten Norge eksporterer. Det finnes alt fra fristende oppskrifter tilpasset hvert lands egne mattradisjoner til artsbeskrivelser, og ikke minst historier der fiskeren, kokken eller kystvakten forteller om sine erfaringer fra sjømatverdenen. I tillegg finnes det lenker der utenlandske aktører kan klikke seg videre inn til informasjon som er relevant for bedrifter.

Samme uttrykk i alle land

Norges sjømatråd har som hovedoppgave å øke verdien av norsk sjømat ute i verden. En viktig oppgave i den sammenhengen er markedsføring. I 2017 innførte Sjømatrådet varemerket «Seafood from Norway», og med det en enda tydeligere strategi på å markedsføre alle norske sjømatarter med samme reklameuttrykk, uansett land. Det var i forbindelse med den nye strategien at vi startet arbeidet med de nye internasjonale nettsidene, forteller Oddstøl i Sjømatrådet.

-Reklameuttrykket bygger på den norske naturen, det rene kalde havet, menneskene bak sjømaten, de lange tradisjonene og bærekraftig produksjon. Det betyr at uansett hvor i verden du leser om «Seafood from Norway» så vil du gjenkjenne mange av bildene og historiene, dog med lokal vri.

Den aller første nye internasjonale nettsiden ble presentert for britene i juni 2019. Siden den gang har 13 lokale markedssider blitt publisert. Nå gjenstår kun USA, Kina og Sør-Korea før alle 17 landene er i boks.