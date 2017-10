Sjømatrådet ruller ut

Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

- Om det er i Frankrike, UK, Brasil eller andre markeder hvor Sjømatrådet gjennomfører kampanjer, vil markedsføringen fra nå av fremstå som lik på tvers av markedene, skriver rådet i en pressemelding. Dette er et av flere tiltak for å skape synergier og for å effektivisere bruk av midlene Sjømatrådet forvalter på vegne av næringen.

- Kampanjen er tilpasset hver enkelt art, men følger samme profil i alle marked. Dermed bidrar det samlede inntrykket til å styrke norsk sjømats omdømme og bygge en tydelig identitet rundt opphavsmerket «Seafood from Norway». Det vil gi en merverdi på kryss av arter og markeder, sier Sjømatrådets markedsdirektør Kristin Pettersen.

Perfekt for sjømat

Det nye konseptet er utviklet for alt fra TV til brosjyrer og har et tydelig mål for norsk sjømat.

- Vi ønsker at folk rundt om i verden skal knytte Norge til verdens beste sjømat. Da må vi vise dem hvorfor det er slik. Det handler først og fremst om de naturgitte forholdene, vår kultur og om folkene som jobber i sjømatnæringen. Det røffe, harde og kalde klimaet gjør det vanskelig for mennesker utenfor Norge å fatte hvorfor folk i det hele tatt bosetter seg så langt nord. Forholdene er på ingen måte tilpasset mennesker – men, de er perfekte for sjømat, forteller Pettersen.

Opphav viktig

Konsumentmålinger viser at stadig flere forbrukere i de viktigste sjømatmarkedene er opptatt av hvor sjømaten kommer fra. Norge har allerede et godt utgangspunkt her, timinga er god og det norske konseptet er i tråd med konsumentmålingene. - Som en konsekvens av dette vil Sjømatrådets aktiviteter fremover fokusere på å fremme Norge som opphavsland og skape et godt omdømme for norsk sjømat. Vi ønsker å bygge en plattform for fellesskapet, som gir merverdi når norske sjømateksportører bygger sine kunderelasjoner og individuelle merkevarer ute.