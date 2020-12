Sjømatrådets store Årskonferanse blir digital

For første gang skal den store Årskonferansen til Sjømatrådet produseres digitalt, noe som ser ut som er svært populært – for aldri før har så mange meldt seg på.

Når vi først skal gjøre Årskonferansen vår digital, så smeller vi skikkelig til, sier kommunikasjonsdirektør hos Sjømatrådet, Chris Guldberg.

Han forteller at Sjømatrådet har jobbet på spreng for å ikke bare lage en digital Årskonferanse, men et TV-show tilpasset sjømatnæringen, næringsorganisasjonene, myndigheter, politikere og relevante aktører, som for eksempel finans.

- Det er imponerende å se hvordan alle har tatt tak i oppgaven og tenkt innovativt og konstruktivt. En TV-produksjon er nybrottsarbeid for Sjømatrådet, og er noe helt annet enn å lage en stor konferanse, så nå gleder vi oss veldig til at resultatet skal vises 6.januar, legger Guldberg til, som for første gang har fått rollen som programleder.

Gir korona nye muligheter for norsk sjømat?

Årets tema er selvfølgelig preget av korona, for hvordan har korona påvirket sjømatnæringen? Hvor mye har norsk sjømatnæring tapt på korona, og hvordan har koronapandemien skapt nye muligheter? Et annet relevant tema som belyses er hvordan kjøpsvanene har endret seg etter lock down. Sjømatrådet har sett på hvor folk nå handler sin sjømat, hvorfor de handler sjømat, hva som har blitt viktig for forbrukerne når de velger sine sjømatprodukter og hvordan næringen kan utnytte denne kunnskapen fremover.

- I tillegg tar vi opp nøkkeltallene for eksport, både overordnet og per bransje. Våre analytikere skal se bakover, men også fremover og gi konkrete råd, sier Guldberg.

Norge, ny supermakt innen havbruk?

Bærekraft blir selvfølgelig også viktig når Sjømatrådet sparker i gang 2021, og med seg i TV-studio har de Gunhild Stordalen fra EAT, som mener Norge kan bli en global supermakt innen havbruk. I tillegg forteller konsernsjef hos DNB, Kjerstin Braathen, hvor viktig bærekraft er for investorer og finansmarkedet.

- Så langt har vi over 750 påmeldte, og det er ny rekord! Det er godt å se at konferansen vår er populær, selv om vi må gå helt nye veier, avslutter Guldberg.