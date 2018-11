Sjøpattedyr på årsmøtet

Fiskebåt Nord setter under sitt årsmøte i neste uke fokus på muligheter og utfordringer knyttet til sjøpattedyr.

Foto: Fiskebåt

Fiskebåt Nord møtes til årsmøt i Tromsø torsdag 29. og fredag 30. november, og har flere aktuelle saker på dagsorden, blant annet forvaltningen av sjøpattedyr.

– Vi må se på både mulighetene og utfordringene som sjøpattedyrene fører til, sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord.

Bestanden av sjøpattedyr er kraftig økende og gir fiskerne mange utfordringer. Til årsmøtet i Fiskebåt Nord kommer blant annet nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, for å delta i debatten.

- Sjøpattedyrene er først og fremst en ressurs som vi bør fangste på når bestandene gir rom for det. Som havnasjon har vi et ansvar for å forvalte ressursene i havet på en langsiktig og bærekraftig måte. I denne sammenhengen er det viktig av hensynet til økobalansen at også sjøpattedyr beskattes, seier Marius Ytterstad.

I praksis har det vært stans i norsk hvalfangst siden slutten av 1980-tallet, med unntak av noe forskningsfangst. Deretter har bestanden av flere hvalarter økt kraftig.

- Vi mener det er på tide å løfte fram igjen denne debatten, og at det er på tide å starte opp igjen med kommersiell fangst av enkelte arter, sier Ytterstad.

I tillegg til Ola Borten Moe fra Senterpartiet kommer, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik (Frp), havforsker Tore Haug og daglig leder i Lofotkval, Rune Frøvik, til årsmøtet.

Fiskebåt Nord tar også opp aktuelle tema som fiskeflåtens rammevilkår, samt fangst av snøkrabbe.