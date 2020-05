Sjokkbølger og andre bølger

I fiskeribladet Kyst og Fjord, leser jeg at formannen i Nordland Fylkes Fiskarlag beklager seg sterkt over Stortingets behandling av den såkalte Kvotemeldingen.

Det er bra at lederen i Fiskarlagets største underbruk tar bladet fra munnen og beskriver den virkelighet kystfiskere, kystfolk og kystsamfunn kan imøtese etter stortingets vedtak om Kvotemeldingen.

En frustrert og fryktelig skuffet fylkeslagsleder, tar i sine kommentarer til avisen, i sterke ordelag, «avstand fra arrogante myndigheter som ikke vil høre på oss».

Her regner jeg med at i mappa for «oss» så ligger hans eget Fylkesfiskarlag, Kystfiskarlaget, Fiskarlaget Nord, fiskekjøpere, kystordførere,opprør i kystsamfunn -ja kanskje til og med Riksrevisjonen.

Uten å bli langtekkelig her, stiller jeg følgende spørsmål til fylkeslagsformannen. Hvem kan våre myndigheter da ha hørt på?

Hvorfor ivret Norges Fiskarlag sentralt for snarlig behandling av kvotemeldingen? Hva har du hørt fra redere med fartøy over 28 meter, som vel har fått gjennomslag for sine ønsker her, og vil profitere grovt på opplegget.

Vi kan vel være enige om at det ikke er stortingsmedlemmer eller partiformenn, som for egen vinnings skyld, har innlatt seg på et slikt vedtak. I så måte er det vel heller ingen grunn til å rette kanonene den veien.

Lederen i Kystfiskarlaget har helt rett, når han sier at Næringskomite og Storting har hatt besøk av noen dyktige skapninger. Noen som har pratet godt for seg og sine.

Noen som har overbevist dem, og som vi nå erfarer:

Noen næringskomite og Storting har valgt å høre på.

Til slutt en påstand.

Kanoner, ladet med sjokkbølger, frustrasjon og skuffelse må logisk nok siktes inn en annen veg.

Her mener jeg, med respekt å melde:

Heller et skudd mot oss fiskere. Små og store. Kanskje ikke for å plaffe oss ned, men for at vi, i følge egne notater,

etter flere titalls år bør våkne opp.

At vi etter flere titalls år, en gang for alle, innser at Norges Fiskarlag med Fiskebåt i føringen ikke er det beste tilholdssted for fiskere vil noe mer enn

privat vekst og vinning.

Å putte tannkrem tilbake på tuben lar seg ikke gjøre, sa Riksrevisjonens leder.

Derimot.

Å organisere seg på nødvendig og fornuftig vis, det lar seg gjøre.