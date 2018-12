Skåner åpen gruppe

Fartøykvotene blir redusert, men ikke så radikalt som mange fryktet på forhånd.

Etter omfattende overfiske av åpen gruppes torskekvote i 2018 lå det an til betydelige reduksjoner av den enkelte båts kvoter for det kommende året. Fiskeridirektøren har hatt flere modeller til vurdering, og anbefalte en modell der båter i åpen gruppe i praksis ville få halvert sine kvoter.

Fiskeriministeren valgte reguleringsmodellen som ga åpen gruppe en mykere regulering, og kommer dermed folkekravet om å skåne åpen gruppe langt i møte.

- Det er gjennomført et kvotebytte av torsk, hyse og sei mellom åpen gruppe i kystflåten og havfiskeflåten, samt brukt avsatt kvantum på ordninger som ikke videreføres neste år eller som ikke ble fullt brukt, for å dekke overfisket. For å skape stabilitet i fisket etter torsk, videreføres reguleringen som gir kystflåten garanterte fartøykvoter fra årets start. Reguleringstiltakene må også sees i sammenheng med innstrammingen i reglene for å delta i åpen gruppe.

- Dette har vi gjort for å gi fartøy som skal delta i åpen gruppe i 2019 bedre fiskemuligheter enn det overfisket i år skulle tilsi, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Fiskere bosatt i virkeområdet for kystfiskekvota vil få fiske 7 tonn ekstra i tillegg til maksimalkvoten.

Ferskfiskordningen starter fra og med mandag 15. april 2019. Etter denne dato kan fartøy i tillegg til den fastsatte fartøykvoten, lande inntil 10 prosent torsk regnet av samlet fangst med unntak av blåsteinbit som er landet fersk i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 15. juli 2019.

I tillegg kan deltakerne i åpen gruppe fiske fritt på sei og hyse.