Skader på «Vikanøy»

Et arbeidsuhell om bord på «Vikanøy» har ført til at man må skifte ut en del av utstyret om bord. Nybygget har ennå ikke forlatt verftet i Tyrkia.

- Det er slikt som skjer, sier reder John Edvard Johnsen til Bladet Vesterålen. Han ser ingen dramatikk i det inntrufne.

Sjøvann i RSV-rommet

Det var i forbindelse med at man skulle teste ut en del av utstyret om bord at man fikk sjøvann inn i RSV-rommet. Dette har ført til at man har fått skader på en del av de elektriske komponentene, som må skiftes ut.

- Et uhell

– Jeg befinner meg i Bø, og fikk høre rykter om at båten vår skulle ha tatt inn så mye vann under en prøvetur, at den nærmest hadde sunket. Det er en sterk overdrivelse. Jeg ser på dette som et arbeidsuhell som lett kan skje når nytt utstyr skal prøves ut og kommunikasjonen ikke fungerer godt nok. Det stemmer at en del utstyr ble så skadet at det må skiftes ut, men det ligger ikke noen stor dramatikk i det, sier Johnsen til aivsen.

Forlater verftet som planlagt

Johnsen mener at uhellet ikke vil føre til noen utsettelse med tanke på når båten skal gå fra verftet i Tyrkia og sette kursen mot heimkommunen Bø. Han regner med at de skal være klare til å gå til Norge i månedsskiftet juli/august. En del av reparasjonene som må gjøres, vil bli gjort i Norge.

Den 44 meter lange og 11,5 meter brede fiskebåten har en prislapp på nærmere 150 millioner kroner.