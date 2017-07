Skaffer egne rekefartøy

Lyngen Reker er i gang med eget rekefiske, etter at flere fiskere i Nord-Troms har valgt bort helårig rekefiske til fordel for torsk.

Lyngen Reker AS investerer i fartøy for å sikre seg råstoff. I juni ble rederiet Øra Kystreker AS stiftet. Nylig gjorde rederiets første reketråler sine første hal.

Tilbake fra London

- Vi har sett at flere fiskebåter i Nord-Troms har valgt bort det helårlige rekefisket og i stedet satset på torsk. Spesielt nå på sommeren er det viktig å få mye reker på land, og da må vi ta grep, sier daglig leder i det nye selskapet, Jack-Robert Møller, til Kyst og Fjord.

Jack Robert Møller

Møller, tidligere daglig leder ved Lyngen Reker AS, har de siste årene vært Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, men i forrige uke hadde han sin siste arbeidsdag i London og i helga vendte han tilbake til Tromsø og Lyngen.

- Jeg skal jobbe videre med rekesatsinga i Lyngen. Nøyaktig hvilken rolle jeg skal ha, er ennå ikke avklart. Akkurat nå er det viktig å sikre råstofftilførselen, og derfor konsentrere jeg meg om denne biten i første omgang, sier Møller til Kyst og Fjord.

Forsøljenta

Båten som er innkjøpt er 14,98 meter lange «Forsøljenta», bygget i 1989 og modernisert i 2000. Gammelbåten til Jacob Vest har stort sett ligget i bøyene siden Vest fikk nybåten «Polarstjerna» for to år siden. Lyngen-miljøet har jobbet med overtakelsen de siste månedene, i slutten av juni var kjøpet et faktum og siden da har båten ligget på verksted for å bli utrustet til sin nye tilværelse.

- Går alt som det skal, vil vi være i gang på rekefeltene i løpet av denne uka.

Øra Kystreker AS eier 49 prosent av reketråleren, mens fisker Hugo Ludvigsen fra Lyngen eier 51 prosent. Ludvigsen er også styreleder i det nye selskapet. Øra Kystreker AS har også planer om nok et båtkjøp, men er ikke kommet så langt med prosjektet at Møller ønsker å gå ut med detaljer.

Underskudd

Lyngen Reker AS ble stiftet i 2007, etter at rekekonsernet Royal Greenland hadde lagt ned fabrikken i Lyngen som følge av rekekollapsen i Barentshavet først på 2000-tallet. Samme Møller hadde vært administrerende direktør på fabrikken da krisen inntrådte. Da nedleggelsen var et faktum, overtalte han sine tidligere arbeidsgivere til å selge fabrikken til de ansatte som ville stifte et nytt rekeselskap, med kystrekene i Nord-Troms som råstoffbase.

Omsetninga gikk jevnt oppover og lå på topp i 2013, med 73,5 millioner kroner. Deretter har omsetninga falt med nesten ti millioner i året, til fjorårets 46 millioner kroner. Fjoråret endte også med et stygt underskudd på nesten to millioner, det første underskuddsåret på svært mange år.

- Mye av forklaringa ligger i råstoffsvikten på sommeren, og det må vi gjøre noe med, sier Møller til Kyst og Fjord.