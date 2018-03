Skal bli enklere å være mor

Regjeringen vil gjøre det lettere for kvinnelige fiskere å ta ut foreldrepermisjon.

Foto: Regjeringen

- Vi ønsker flere kvinner inn i fiskeryrket. Derfor foreslår vi nå å endre reglene for fødselspermisjon og amming, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (Frp) i en pressemelding sendt ut på kvinnedagen 8. mars.

Lite tilpasset

Forslaget som skal ut på høring innebærer at kvinnelige fiskere vil få en større frihet til å ta en pause fra fisket en stund før fødselen. De vil dessuten få god anledning til å amme i inntil to år etterpå, uten at de mister rettigheter i fisket.

Utfordringen med dagens regelverk er at det er lite tilpasset den enkeltes behov. Dersom en kvinne føder i slutten av januar, vil hun ha rett til å stå i fiskermanntallet frem til utgangen av neste kalenderår.

- Hun har med andre ord god tid etter barnet er kommet til verden, men det kan oppstå en utfordring i tiden før fødsel. Vi kan ikke forvente at høygravide kvinner skal stå om bord på fiske, sier Pedersen Åsheim.

Flere kvinner

Fiskeryrket har alltid vært mannsdominert. De siste årene har vi fått flere kvinner om bord på fiskebåter. I 2017 var 311 kvinner registrert som yrkesfiskere. Antallet kvinnelige fiskere har økt de siste to årene.

- Med den utviklingen vi nå ser, er det høyst naturlig og nødvendig at vi får en gjennomgang av kvinners adgang til å delta i fiske som fartøyeier, sier Pedersen Åsheim.

Gjennomgang av reglene

Dagens regelverk tar i liten grad høyde for kvinners behov i forbindelse med fødsel. Det var derfor en viktig milepæl da Nærings- og fiskeridepartementet i januar åpnet for at kvinner kan få unntak fra forbudet mot bruk av leieskipper i forbindelse med fødsel.

- Det er åpenbart behov for flere forbedringer. Vi vil nå gå gjennom hele fiskeriregelverket for å vurdere reglene knyttet til fødsel. Noe av det vi også vil se på, er hvordan vi kan legge til rette for at fedre kan ta ut foreldrepermisjon uten å miste rettigheter i fiske, sier statssekretæren.