Skal bygge nye «Vikanøy»

Havbør A/S har signert en kontrakt på bygging av et 44 meter langt og 11,5 meter bredt, topp utstyrt not- og snurrevadfartøy. Kontrakten ble signert med Øzata Shipyard i NSK Ship Designs lokaler i Harstad.

Nybygget får bygg nummer 63 og skal leveres sommeren 2020.

- Rederiet har sterkt tro på levendelagring og vi tror at man kun er i starten av en positiv utvikling for industri og flåte for levendefangst. Vi har også tilpasset fartøyet for leveranse av fisk i Itube-kasser, sier Jon Edvard Johnsen daglig leder og eier av Havbør A/S.

- I designprosessen har vi lagt vekt på å optimalisere skroglinjer for redusert drivstofforbruk og god servicefart. I samarbeid med rederiet har vi designet fartøyet med god kapasitet på sidepropeller, kraner, lasterom og vinsjepakke, samt høy komfort og standard i innredning, sier Jørn Jakobsen prosjektleder NSK Ship Design

Fartøyet har et stort fabrikkdekk som blir utrustet med en topp moderne fabrikk. Fartøyet blir utrustet med RSW for kjøling og sirkulasjon for levendefisk. Over en tredjedel av kontraktssummen er sannsynlige leveranser fra norske leverandører. Fartøyet er designet i tråd med retningslinjene for lasterom fra Fiskeridirektoratet og i tett samarbeid med mannskapet, avslutter Jakobsen.

- Vi har hatt et utmerket samarbeid med NSK Ship Design for utvikling av nybygget og vi ser frem til å realisere prosjektet. Det viser at det finnes miljøer og kompetanse her nord som er fullt ut konkurransedyktige med miljøer lengre sør. Vi er stolt og glad for å ha fått til et helhetlig nordnorsk prosjekt, avslutter Jon Edvard Johnsen.

Med denne kontrakten tar vi en ny posisjon i markedet for moderne kystfiskefartøy der vi tilbyr ett topp utstyrt fartøy med mange norske leverandører til 15-20 % lavere pris enn det skandinaviske markedet. Flere norske rederier vurderer nå tyrkiske verft både på pris og kvalitet, samt fordi at de har tilgjengelig leveringskapasitet for 2020, sier Thomas Myhre Salgssjef NSK Ship Design.