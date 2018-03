Skal bygge opp havsenter

Jan-Gunnar Winther er ansatt som direktør for Nasjonalt senter for hav og Arktis. - Det er et privilegium å få være med på å bygge opp et nytt senter for hav og arktiske spørsmål, sier Winther.

Etter forslag fra regjeringen vedtok Stortinget i fjor å opprette senteret for å styrke kunnskapen om hav og arktiske spørsmål. Anne Husebekk, rektor ved UiT - Norges arktiske universitet, leder styringsgruppen:

- Jan-Gunnar Winther er en svært god leder med et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Hans bakgrunn og genuine interesse for hav og Arktis er av stor betydning for at vi skal lykkes.

Fem millioner

Årets budsjett er på fem millioner kroner, bevilget over statsbudsjettet for 2018. Styringsgruppen for senteret består av UiT - Norges arktiske universitet, Nofima, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Innovasjon Norge. Ambisjonene og målsettingen er klare:

- Målet er på sikt et årlig budsjett på 30 millioner kroner og 15 ansatte. Senteret skal ha stor aktivitet med blant annet rapportering, workshop, møter og konferanser. Med høy faglig aktivitet skal senteret ha påvirkningskraft på politikere for å skape enda mer bærekraftig økonomisk utvikling i nord, sier Anne Husebekk.

Næringsutvikling

Senteret skal bruke den eksisterende og tilgjengelige informasjonen om hav og Arktis til å generere ny kunnskap og innsikt for bærekraftig næringsutvikling.

- Framtiden til Norges økonomiske utvikling, grønn konkurransekraft og teknologiutvikling, ligger i havet. Verdiskapingen vil være avhengig av at vi høster fra et hav som er i god helsetilstand, sier Husebekk.

Styrke utviklingen

Jan-Gunnar Winther har en meget sterk faglig bakgrunn innenfor forskning og kunnskap fra kalde farvann. Han er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad i polar hydrologi. Winther har sittet i en flere nasjonale og internasjonale ekspertutvalg og har gjort en rekke vitenskapelige publiseringer. I 12 år ledet han Norsk Polarinstitutt, en direktørstilling der åremålet gikk ut i fjor. Nå gleder han seg til å ta fatt på jobben med å bygge opp et nasjonal senter.

- Senteret skal styrke utviklingen av den blå økonomien som en del av nordområdepolitikken og internasjonalt samarbeid i Arktis. Med et bankende hjerte for hav og nordområdene, går jeg løs på oppgaven med engasjement og ydmykhet, sier Winther.

Kontor i Framsenteret

Senter for hav og arktiske spørsmål skal ha kontorsted i Framsenteret i Tromsø, og er omtalt i en rekke av regjeringens dokumenter. Blant annet i havstrategien «Ny vekst, stolt historie», i stortingsmelding 22 (2016-2017) «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken» og i regjeringens «Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling».

En viktig bakgrunn for opprettelsen av senteret er også arbeidet med FNs bærekraftsmål der Norge, gjennom å styrke kunnskapen om den blå økonomien i nordområdene og Arktis, aktivt bidrar til oppfyllelse av bærekraftsmål 14 om bevaring og bærekraftig bruk av havet, og flere andre mål.

Senteret vil ikke være en egen juridisk enhet, men legges administrativt under Nofima som får i oppdrag å ha arbeidsgiveransvar for ansatte ved senteret.

- Vi er særdeles godt fornøyd med å få en kapasitet som Jan-Gunnar Winther som leder for det nye senteret, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.