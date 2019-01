Skal diskutere veien videre etter brexit-avisning

Brexit og handel med sjømat står på programmet når fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker London neste uke.

Foto: NFD

- Storbritannia er viktig for sjømatnæringa. I fjor eksporterte vi sjømat for over 6 milliarder kroner til Storbritannia, som er opp 18 prosent fra året før. Det gjør landet til vårt fjerde viktigste sjømatmarked, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriministeren besøker London onsdag 23. januar og torsdag 24. januar. Der skal han blant annet møte med minister for miljø, mat og regionale saker, Michael Gove. Brexit blir et viktig tema på møtet.

- Vi jobber grundig med brexit, og forbereder oss på alle scenario. Vil vil uansett sikte mot at handelen kan fortsette som i dag, og at markedsadgangen for sjømat til Storbritannia blir den samme, sier Nesvik.

Fiskeriministeren skal også delta på UK Norwegian-UK Seafood Summit og prisutdeling for den beste Fish and Chips-restaurant.