Skal drøfte sporingsforslag med fiskerne

Fiskeri- og sjømatministeren inviterte i morgen Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget og Pelagisk forening til et møte om de nye kravene om nytt sporingssystem.

Ministeren ønsker å høre om skepsisen som har bredt seg, etter at de nye tiltakene som innføres fra neste år ble kjent.

– Vi trenger bedre dokumentasjon om fiskeflåtens aktivitet, og derfor innfører vi krav om sikker sporing av båtene. Jeg har registrert enkelte bekymringer fra noen fiskere både for kostnader og for at disse kravene vil være vanskelig å innfri i praksis i små båter. Nå ønsker jeg å høre hva fiskerne mener om de nye kravene, og hvordan vi best kan legge til rette slik at gjennomføringen kan skje på en god måte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding i forkant avmøtet.

Innføres gradvis

Sporingssystemet vil innføres allerede fra neste år av. Kravet skal imidlertid innføres gradvis. I dag gjelder dette kun flåten over 15 meter. I tillegg blir det krav om at båtene må melde inn når og hvor de skal lande fangsten, noe som har skapt stor debatt i fiskerimiljøene. Derfor har fiskeri- og sjømatministeren invitert Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget og Pelagisk forening til et møte om de nye kravene. i tillegg vil Fiskeridirektoratet delta på møtet, som finner sted onsdag 27. januar.

Skal gi bedre kontroll

– Kravene om sporing og fangstrapportering vil gi en bedre kontroll og styrke dem som driver seriøst. Dette er det første viktige skrittet mot en bedre dokumentasjon fra fiskeriene. Det neste blir nye krav til veiesystemene ved mottak av fisk, som er under utarbeidelse, sier Ingebrigtsen.

Du kan lese mer om det nye sporingssystemet her.

Kostnader

Innføringen av det nye sporingssystemet skjer selvsagt ikke gratis. For fartøy som fisker kystnært og ikke har behov for satelittabonnement, vil installering av VMS ha en engangskostnad på rundt 11 000 kroner og årlige sendekostnader på cirka 2 000 kroner. Kostnaden ved det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) er i dag 14-15 000 kroner per år, avhengig av leverandør.

Her er tiltakene: