Skal foredle mer etter oppkjøp

Nergård-oppkjøpet av Aksel Hansen i Senjahopen, vil ifølge de to selskapene bety en storstilt satsing i Senjahopen. Nå skal det foredles enda mer fisk på Senja.

Foto: Erik Jenssen

To av de mest tradisjonsrike bedriftene på Senja, Aksel Hansen og Nergård, har bestemt seg for å forene krefter og satse stort i Senjahopen.

Brødrene Hansen fortsatt sentral

Nergård kjøper den landbaserte aktiviteten i Aksel Hansen og slår denne sammen med sin eksisterende aktivitet på Senja og Sørøya. Brødrene Hansen vil fortsette som minoritetsaksjonærer og Frank Magne Hansen blir sentral i driften.

Nergård kjøper også 40 % av aksjene i Berg Fiskeriselskap. Johan Arild Hansen fortsetter som daglig leder og vil være majoritetseier i Berg Fiskeriselskap.

Eget råstoff

Brødrene Johan-Arild og Frank Magne Hansen har siden 90-tallet drevet familiebedriften Aksel Hansen. Bedriften som ble etablert allerede i 1963 som fiskemottak har de siste årene utvidet virksomheten til å også omfatte drift av kystfartøyer. Gjennom satsing på kystfartøy har Aksel Hansen sikret seg tilgang på hvitfisk til egen industri.

Også Nergård-konsernet startet som et tradisjonelt fiskemottak og utvidet virksomheten til også å omfatte egen hvitfiskflåte.

De senere årene har de to partene samarbeidet godt gjennom Senjahopen Handelsstands fiskerigruppe og blant annet jobbet tett med kommunen om å iverksette mudringen og oppgraderingen av havna i Senjahopen.

- Vi har sett at vi kan løfte mer sammen og vi vil nå bli enda sterkere pådrivere for en positiv utvikling i Senjahopen Havn, sier styreleder i Nergård, Tommy Torvanger.

Vil foredle mer

- Etter eierskiftet i 2017 har det uttalte målet til Nergård vært å foredle mer av fisken vi kjøper. Det vil nå bli en realitet. «En forutsetning for dette samarbeidet har vært at vi skal skape økt og lønnsom aktivitet i Senjahopen,sier Frank Magne Hansen påtroppende leder i det nystartede felles selskapet.

Samarbeidet er et ledd i strategien med å foredle mer og komme nærmere sluttbrukerne av fiskeprodukter.

Stor aktør

Med Nergård sin samlede aktivitet på Senja, både hvitfisk og pelagisk, Aksel Hansen sin aktivitet i Senjahopen og Nergård sin aktivitet på Sørøya blir det nye selskapet en solid aktør i nordnorsk og norsk fiskerisammenheng. I tillegg til god lokalisering ved viktige fiskefelt vil selskapet ha solid tilgang på råstoff fra eiernes fiskeflåte.

- Vi er allerede i gang med å legge et felles grunnlag for lønnsom drift, sier Johan Arild Hansen, daglig leder i Berg Fiskeriselskap som er en viktig faktor for å sikre stabil tilgang på råstoff.

- Men vi har mye arbeid fremfor oss.

30.000 tonn hvitfisk

- Vi ser på dette som en god mulighet til å videreutvikle vår aktivitet på Senja og vi gleder oss til å ta fatt, sier Ari Josefsson, Konsernsjef i Nergård.

Det nye selskapet vil kjøpe fisk fra Grunnfarnes til Breivikbotn. I 2017 kjøpte selskapene i overkant av 30.000 tonn hvitfisk og et tilsvarende volum sild, makrell og lodde. Omsetningen vil avhenge av fiskepriser og grad av prosessering, men vil allerede i 2018 passere 700 millioner. Vi ønsker å skape mer aktivitet og forutsigbare lønnsomme arbeidsplasser.